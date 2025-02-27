"Война будет продолжаться": военнослужащий ВСУ сделал прогноз

Что сказал Тимочко:
- Война – фактор выживания диктатуры Путина
- Путин и его верхушка намерены воевать и дальше
- Украине нужно усиливаться
Страна-оккупант Россия будет воевать до тех пор, пока у власти Владимир Путин и сформированная им военно-политическая верхушка. Кремль может воспользоваться паузой и накопить силы, поэтому Украине нужно руководствоваться принципом "хочешь мира – готовься к войне". Об этом заявил глава Совета резервистов Вооруженных сил Украины Иван Тимочко.
В интервью Українське радіо он поделился мнением о том, что война – фактор выживания диктатуры Путина, поэтому вряд ли можно говорить о ее полноценном завершении.
"Хочешь мира - готовься к войне"
"В целом, война, как фактор выживания диктатуры Путина сохранялась с момента его прихода к власти, к сожалению, продолжается сейчас и будет продолжаться до того момента, как минимум, пока он будет у власти. Или даже пока будут у власти эти военно-политические элиты, которые сформировал Путин. Поэтому, если мы говорим об определенном перемирии, то должны понимать, что "хочешь мира - готовься к войне", - отметил Тимочко.
По его словам, противник может в определенный момент накопить силы. Поэтому Украине нужно провести тщательную подготовку.
Украине нужно подготовиться в максимально сжатые сроки
"Мы тоже должны в максимально сжатые сроки провести всеобщее обучение населения хотя бы базовой профессиональной подготовке. Мы должны расширить и ракетные программы, и программы беспилотных летательных систем, поскольку все равно в человеческом плане мы уступаем количественно противнику. Поэтому наш акцент будет на технологиях. Наверное, нужна будет еще дополнительная имплементация на уровне парламента, например, ряда договоров по безопасности с нашими союзниками. И много других нюансов, которые мы можем сформулировать к тому времени", - подчеркнул Иван Тимочко.
Планы по завершению войны – главные новости по теме:
Как сообщал Главред, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что война "может закончиться скоро - в течение нескольких недель". Никаких аргументов такой точке зрения он не привел. До этого Трамп провел переговоры с Путиным и заявлял, что не видит Зеленского в переговорном процессе.
Президент Владимир Зеленский предупредил, что Украина не примет никаких соглашений по завершению войны без участия Киева. Он напомнил, что украинское государство даже в самый сложный момент не согласилось на ультиматумы.
Несмотря на заявления Трампа, в Кремле демонстрируют нежелание идти на уступки. В частности, представитель АП РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва, мол, не собирается уступать Украине оккупированные территории.
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Кто такой Иван Тимочко
Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.
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