"Война будет продолжаться": военнослужащий ВСУ сделал прогноз

Украине нужно провести комплексную подготовку в сжатые сроки, считает Иван Тимочко.

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Война будет прододжаться как минимум до того, пока Путин у власти - украинский военный / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Минобороны РФ

Что сказал Тимочко:

Война – фактор выживания диктатуры Путина

Путин и его верхушка намерены воевать и дальше

Украине нужно усиливаться

Страна-оккупант Россия будет воевать до тех пор, пока у власти Владимир Путин и сформированная им военно-политическая верхушка. Кремль может воспользоваться паузой и накопить силы, поэтому Украине нужно руководствоваться принципом "хочешь мира – готовься к войне". Об этом заявил глава Совета резервистов Вооруженных сил Украины Иван Тимочко.

В интервью Українське радіо он поделился мнением о том, что война – фактор выживания диктатуры Путина, поэтому вряд ли можно говорить о ее полноценном завершении.

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"Хочешь мира - готовься к войне"

"В целом, война, как фактор выживания диктатуры Путина сохранялась с момента его прихода к власти, к сожалению, продолжается сейчас и будет продолжаться до того момента, как минимум, пока он будет у власти. Или даже пока будут у власти эти военно-политические элиты, которые сформировал Путин. Поэтому, если мы говорим об определенном перемирии, то должны понимать, что "хочешь мира - готовься к войне", - отметил Тимочко.

По его словам, противник может в определенный момент накопить силы. Поэтому Украине нужно провести тщательную подготовку.

Украине нужно подготовиться в максимально сжатые сроки

"Мы тоже должны в максимально сжатые сроки провести всеобщее обучение населения хотя бы базовой профессиональной подготовке. Мы должны расширить и ракетные программы, и программы беспилотных летательных систем, поскольку все равно в человеческом плане мы уступаем количественно противнику. Поэтому наш акцент будет на технологиях. Наверное, нужна будет еще дополнительная имплементация на уровне парламента, например, ряда договоров по безопасности с нашими союзниками. И много других нюансов, которые мы можем сформулировать к тому времени", - подчеркнул Иван Тимочко.

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Как сообщал Главред, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что война "может закончиться скоро - в течение нескольких недель". Никаких аргументов такой точке зрения он не привел. До этого Трамп провел переговоры с Путиным и заявлял, что не видит Зеленского в переговорном процессе.

Президент Владимир Зеленский предупредил, что Украина не примет никаких соглашений по завершению войны без участия Киева. Он напомнил, что украинское государство даже в самый сложный момент не согласилось на ультиматумы.

Несмотря на заявления Трампа, в Кремле демонстрируют нежелание идти на уступки. В частности, представитель АП РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва, мол, не собирается уступать Украине оккупированные территории.

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Кто такой Иван Тимочко Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

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