"Пилите в Венгрию, дебилы": Фарион резко высказалась о закарпатских венграх

Ирина Фарион

Экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион выступила с жесткой критикой Закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного (№ 5670д).

Об этом она заявила во время выступления во время общественного форума "За украинский язык".

"Им нужно 7 лет, чтобы выучить язык Степана Бандери, язык Тараса Шевченко, язык Лины Костенко. Нужно ли нам столько дебилов в стране? Пусть берут тот паспорт, который им дали венгры, и "пилят" в Венгрию! В чем дело? Почему я должна их кормить и давать деньги на школу с венгерским, румынским, московским и польским языками обучения?" - заявила Фарион.

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Ранее Фарион обрушилась с критикой на Супрун из-за английского языка.

Напомним, Фарион также приравняла русскоязычных украинцев к ЛГБТ-сообществу.

Как известно, ранее Фарион придумала новый метод "борьбы" с русскоязычными украинцами.

Кроме того Ирина Фарион назвала русскоязычных украинцев самой большой проблемой Украины. "Это отступники, предатели, ренегаты… Это не украинцы, они гибриды", — заявила она.