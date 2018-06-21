"Ногою по хлебалу". Ирина Фарион придумала новый метод "борьбы" с русскоязычными украинцами

Одиозная экс-нардеп от партии "Свобода" Ирина Фарион предложила украинцам бить ногами людей, говорящих на русском языке.

Таким эксцентричным образом Фарион прореагировала на недавний конфликт в одной из мариупольских кофеен, в ходе которого подподковнику-пограничнику сломали челюсть, после того, как он попросил дать меню на украинском языке.

Экс-нардеп выразила уверенность, что именно избиения русскоязычных помогло бы одержать победу в военном конфликте на Донбассе.

"Если бы украинцы просто ногой давали в челюсть каждому москворотому, то война бы стала победой давно. А так пока наших бьют. А очень сильно должны бить мы", − написала Фарион на свеой странице в соцсети Facebook.

Напомним, ранее Фарион заявляла о том, что русскоязычным украинцам "не нужно давать ни образования, ни работы".