"Накидывают патологию здоровому обществу". Ирина Фарион приравняла русскоязычных украинцев к ЛГБТ-сообществу

Экс-нардеп от партии "Свобода" Ирина Фарион, регулярно и радикально высказывающаяся по языковому вопросу в Украине, заявила о том, что русскоязычные граждане страны для нее походят на представителей ЛГБТ-сообщества.

Соответствующее сообщение она опубликовала на собственной странице в Facebook. По мнению Фарион, озвученному на фестивале в Холодном яру, − и представители ЛГБТ-сообщества, и русскоязычные граждане Украины имеют отклонения и навязывают их "здоровому обществу".

"Мое выступление в Холодном яру. Один из тезисов: "Москвоязычные украинцы мне напоминают лгбт: они так же агрессивно накидывают свою патологию здоровому обществу", − написала она.

Напомним, ранее Фарион предлагала лишать русскоязычных украинцев работы, а также применять к ним физические методы воздействия.