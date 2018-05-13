"Ренегаты, предатели, оборотни". Фарион отказалась быть "нежной" с русскоязычным населением: видео

13 мая 2018, 20:17

Экс-депутат заявила, что не в ее правилах относиться хорошо к врагу.

Ирина Фарион снова агрессивно высказалась в сторону русскоязычного населения страны

Бывший народный депутат от ВО "Свобода" и известный своими критическими высказываниями лингвист Ирина Фарион в рамках Всеукраинского общественного форума "За украинский язык" в Киеве в очередной раз резко высказалась о том, что русскоязычные украинцы за 27 лет независимости не смогли заговорить по-украински.

"Профессор Александр Пономарев говорит, что нет русскоязычных украинцев, а есть обрусевшие украинцы. Он нежно отзывается. А я не нежная к врагу. Я высказываюсь перпендикулярно. Манкурты, янычары, отступники, иуды, двоєдушники, ренегаты, предатели, оборотни. И как вас земля носит? Как вас носит эта Шевченковская земля. Что вы до сих пор не вернулись в лоно своей матери – языка украинского? Это вы тупые такие, что за 27 лет языка не выучили?", - сказала она. Видео выступления обнародовано в YouTube.

По словам Фарион, в мире наблюдается экспансия не только русского, но и английского языка. Например, на нем необходимо писать научные работы.

"Если от меня требуют писать научную статью на английском языке, то это означает, что от меня требуют разрабатывать научный стиль английского языка. Извините, с какой стати? Общаться – да, читать – да, разговаривать – да, выступать на научных конференциях – да, но не развивать научный стиль английского языка. А кто тогда будет развивать научный стиль украинского языка!? А что тогда будет с нашими терминологическими системами?", - подчеркнула языковед.

Экс-нардеп добавила, что важно знать много языков, и даже язык врага, но от это не должен страдать родной язык человека.

"Для того, чтобы осознать глубину и силу родного языка, надо знать минимум пять языков: прежде всего надо знать язык своих соседей, затем надо знать язык экспансионистов. Конечно, надо знать язык врага. Но это все надо знать не за счет своего языка", – добавила Фарион.

Смотреть фрагмент с 8 минуты 22 секунд

Напомним, ранее в эфире ток-шоу Фарион заявляла, что русскоязычные украинцы – это самая глобальная проблема страны, и все они могли выучить украинский язык, но намеренно не хотят.

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