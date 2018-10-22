В Украине назвали условие наступления на Донбасс и Крым

Дмитрий Корчинский / УНИАН

Чтобы начать наступление сразу на нескольких фронтах, Украине необходимо дождаться кризиса в России. Пока же конфликт необходимо удерживать в текущем состоянии.

Такое мнение высказал заявил лидер националистической организации "Братство" Дмитрий Корчинский в эфире канала Ukrlife.tv.

"В тот момент, когда он возникнет, нам нужно иметь достаточно мобилизованных вооруженных сил, в том числе в зоне конфликта, которые сразу смогут перейти в наступление", - сказал Корчинский.

По его словам, ВСУ пока не готовы к войне сразу на нескольких фронтах. При этом он отметил, что вести войну "придется".

"Прямо скажем, наши вооруженные силы сейчас не готовы к войне сразу на двух-трех фронтах, которую нам придется вести. Например, донецкий фронт, крымский фронт и фронт где-нибудь в районе Харькова или Чернигова", - заключил Корчинский.

Ранее журналист Юрий Бутусов подсчитал, что Украина лишилась около 40 процентов всех боеприпасов из-за ЧП на военных складах за последние полтора года.

По его словам с начала 2017 года было уничтожено 210 тысяч тонн боеприпасов всех типов - от пистолетных патронов до баллистических ракет "Точка-У". Эта цифра в три раза превышает расход боеприпасов за все время конфликта на Донбассе, тогда ВСУ израсходовали 70 тысяч тонн снарядов.