Военный эксперт назвал гигантскую цифру потерь в результате взрывов на артскладах в Украине

Взрывы на артскладах под Ичней / Reuters

В Украине в результате взрывов на трех артскладах в Балаклее, Ичне и Калиновке всего за полтора года было утрачено около 40% всех запасов боеприпасов (более 210 тыс. т боеприпасов всех типов (начиная от пистолетных патронов и заканчивая баллистическими ракетами "Точка-У").

При этом за пять лет войны и маневров ВСУ истратили около 70 тыс. т боеприпасов, пишет в своей статье для zn.ua журналист и военный эксперт Юрий Бутусов.

"На 6-м арсенале в Ичне хранилось 69 тысяч тонн боеприпасов после взрывов уцелело всего 4 защищенных бетонированным укрытием, потери боеприпасов составляют около 95%. Закупка таких боеприпасов за рубежом по ценам мирового рынка обойдется в сотни миллионов долларов", - подчеркнул он.

Бутусов отметил, что на территории артскладов под Ичней отсутствовала система видеонаблюдения.

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"В результате следователи изучают характер взрыва на площадке №133 по аудиозаписи… домофона частного дома в Ичне, который передал местный житель. Странно, что несмотря на выделение 6-му арсеналу в 2018-м 13 млн гривен, средства не были направлены первым делом на видеонаблюдение. Учитывая острую нехватку людей на арсенале, большую нагрузку, обустраивать арсенал следовало именно с установки видеоконтроля. Ну можно было бы хотя бы к волонтерам обратиться, уж ради спасения склада страна бы сбросилась, это же все очень недорого!", - сообщил эксперт.

Он также раскрыл детали расследования взрывов под Ичней, при этом его информация значительно отличается от предыдущих оценок, озвученных на заседании СНБО.

Бутусов располагает данными о том, что телефонный звонок с телефона с так называемым "нулевым IMEI-кодом" был, но все-таки не во время взрыва.

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"Владельцем телефона, предположительно, является местный житель. Эта версия сейчас проверяется. В случае, если на площадке №133 был осуществлен поджог с целью воспламенить реактивные снаряды, телефон мог использоваться для проведения диверсии. Пожар мог быть инициирован за несколько часов, обнаружить, что внутри штабелей на площадке что-то горит, часовые на периметре не могли", — добавил эксперт.

9 октября возле поселка Дружба на Черниговщине произошел взрыв на технической территории 6 военного арсенала, были эвакуированы тысячи людей. В радиусе 30 километров от места происшествия закрыли воздушное пространство, приостановливалось движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

Напомним, накануне главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил о том, что в Черниговской области на арсенале возле Ични за несколько дней до взрывов были замечены неизвестные в камуфляже.