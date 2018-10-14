Взрывы на складах боеприпасов под Ичней: появились новые данные о ситуации на арсенале

14 октября 2018, 11:51

На арсенале на Черниговщине снова раздавались взрывы.

На Черниговщине на военных складах были одиночные взрывы
Под Ичней на военных складах были одиночные взрывы / Reuters

В Черниговской области на территории склада боеприпасов Минобороны возле города Ичня происходили одиночные взрывы.

В результате детонации боеприпасов никто не погиб, рассказали ТСН в пресс-службе Черниговской областной госадминистрации.

"Представители ГСЧС сообщили, что на территории арсенала... наблюдаются одиночные взрывы", — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 9 октября возле поселка Дружба на Черниговщине произошел взрыв на технической территории 6 военного арсенала, были эвакуированы тысячи людей.

В радиусе 30 километров от места происшествия закрыли воздушное пространство, приостановливалось движение железнодорожного и автомобильного транспорта. Через несколько дней — 13 октября, в ГСЧС сообщили, что на складе взрывы прекратились.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж назвал "Главреду" три основные версии взрывов на арсенале — халатность, поджег для сокрытия разворовывания боеприпасов, теракт или диверсия, совершенная силовиками РФ. Позже первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сказал, что взрывы устроила российская диверсионная группа.

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