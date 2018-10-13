Спасатели рассказали хорошие новости со складов боеприпасов под Ичней

13 октября 2018, 12:27

Шесть населенных пунктов, расположенных возле арсенала на Черниговщине, очистили от опасных предметов, отметили в ГСЧС.

В ГСЧС сообщили, что под Ичней на военных складах в субботу утром не гремели взрывы
Под Ичней на военных складах в субботу утром не гремели взрывы, сообщили в ГСЧС / Национальный корпус Чернигов/Facebook

В Черниговской области по состоянию на 10 утра субботы, 13 октября, на территории склада боеприпасов Минобороны возле города Ичня не было взрывов.

В пятницу, 12 числа, самолеты и вертолет продолжали тушить отдельные очаги пожара, говорится на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"На протяжении суток проводилась очищение 16 населенных пунктах, расположенных вокруг арсенала, завершены работы в шести населенных пунктах (Заудайка, Малая Девица, Обычев, Буромка, Безбородьков, Шеловичи)", — отметили в ведомстве.Ранее сообщалось, что 9 октября у поселка Дружба на Черниговщине произошел взрыв на технической территории 6 военного арсенала, были эвакуированы тысячи людей. В радиусе 30 километров от места происшествия закрыли воздушное пространство, приостановливалось движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж назвал "Главреду" три основные версии взрывов на военном складе — халатность, поджег для сокрытия разворовывания боеприпасов, теракт или диверсия, совершенная силовиками РФ. Позже первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сказал, что взрывы на арсенале устроила российская диверсионная группа.

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арсенал взрыв ГСЧС Черниговщина склады Ичня
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