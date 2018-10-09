Взрывы на военном арсенале на Черниговщине: эвакуированы тысячи людей, закрыто воздушное пространство

На Черниговщине из-за взрывов на территории военного арсенала эвакуировали около 10 тысяч человек / facebook.com/MNS.GOV.UA

В Черниговской области из-за взрывов на территории склада боеприпасов Минобороны Украины — 6 арсенала, расположенного возле поселка городского типа Дружба Ичнянского района, были эвакуированы около 10 тысяч человек.

Закрыто воздушное пространство в радиусе 30 километров, движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено, говорится на странице Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

"К месту происшествия направлены 220 человек личного состава и 60 единиц техники ГСЧС, в том числе 21 пиротехнический расчет общей численностью 105 человек и 39 единиц техники, усиленные наряды Нацполиции из г. Киев и Киевской области количеством 150 человек и Нацгвардии — 100 человек с подготовленными бронегруппами для патрулирования места происшествия", — отметили в ведомстве.

На Черниговщине из-за взрывов на территории военного арсенала эвакуировали около 10 тысяч человек / Скриншот с facebook.com/MNS.GOV.UA

Ранее сообщалось, что 9 октября возле города Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории склада боеприпасов — 6 арсенала, развернут штаб ликвидации чрезвычайного происшествия.