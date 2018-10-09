Генерал-разведчик назвал основные версии взрывов на арсенале на Черниговщине

Халатность, поджег, теракт или диверсия являются основными версиями взрывов на арсенале на Черниговщине, полагает генерал-разведчик / twitter.com/alabriella

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж назвал три основные версии взрывов на 6-м арсенале Минобороны (находится возле поселка Дружба Ичнянского района) — халатность, поджег для сокрытия разворовывания боеприпасов, теракт или диверсия, совершенная российскими силовиками.

Чрезвычайное происшествие могло быть личной местью или инструментом борьбы за определенные должности, рассказал эксперт "Главреду".

"Возможно, кто-то попытался таким путем сместить руководителя не только склада, но и главу какого-то ведомства Генштаба или Минобороны. Эта версия цинична, но она вполне может браться во внимание", — отметил собеседник.

По его словам, халатность вполне могла привести к взрывам в Черниговской области. "Вторая версия — поджег складов с целью сокрытия разворовывания боеприпасов. Третья версия — теракт или диверсия, совершенная либо представителями боевых структур, либо работниками спецслужб Российской Федерации", — заявил генерал-разведчик.

Читайте такжеВзрывы складов боеприпасов в Черниговской области: сообщили, какие дороги перекрытыПо его словам, какой бы ни была причина взрывов на Черниговщине — разворовывание, поджоги, а, тем более, диверсии — любые подобные деяния должны быть упреждены системой безопасности, за что отвечает СБУ и военная контрразведка, силами правопорядка, которые работают непосредственно на территории, где расположены склады, и силами Генштаба и Министерства обороны, которые непосредственно отвечают за сохранность складов и должны обеспечить и часовых, и все необходимые системы контроля и защиты складов.

"Все, что только можно было задействовать, будучи наученными горьким опытом предыдущих взрывов на складах боеприпасов, уже должно было быть изучено, выявлены самые эффективные средства — и снова подобные ситуации не должны были случиться", — добавил Маломуж.

Ранее сообщалось, что 9 октября на Черниговщине произошел взрыв на технической территории 6 военного арсенала, были эвакуированы тысячи людей. В радиусе 30 километров от места ЧП закрыто воздушное пространство, также приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.