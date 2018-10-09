Взрывы на арсенале на Черниговщине: все, что известно на данный момент

Из-за взрывов на складе боеприпасов на Черниговщине эвакуировали около 12 тысяч человек / Скриншот видео с youtube.com

В Черниговской области на технической территории 6-го арсенала Минобороны Украины, расположенного возле поселка городского типа Дружба Ичнянского района, произошел взрыв, начали детонировать боеприпасы.

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщили, что начальник арсенала доложил о чрезвычайном происшествии во вторник, 9 октября в 3:30. Позже был развернут штаб ликвидации последствий взрывов на Черниговщине.

ПОСЛЕДСТВИЯ ВЗРЫВА НА АРСЕНАЛЕ

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям рассказали, что после взрывов в Черниговской области были эвакуированы тысячи людей, в радиусе 30 километров от места ЧП закрыто воздушное пространство, также приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

К месту происшествия направили 220 человек личного состава и 60 единиц техники ГСЧС, усиленные наряды Нацполиции из Киева и Киевской области и подготовленные бронегруппы нацгвардейцев для патрулирования места ЧП.

В Генштабе ВСУ сообщали, что по состоянию на 7:00 утра интенсивность взрывов составляла 2-3 взрыва в секунду. Позже в ведомстве проинформировали, что по состоянию на 9:00 интенсивность взрывов значительно уменьшилась, детонировали боеприпасы к стрелковому оружию, наблюдалась задымленность.

Гражданских жителей района эвакуировали в населенные пункты Иржевец, Парафиевка и Ивангород. По сведениям ГСЧС, эвакуированы около 12 тысяч человек.

В Укравтодоре предупредили, что из-за инцидента запрещено движение по ряду дорог:

Т-25-27 Новый Быков — Ичня от перекрестка с дорогой Р-67 Чернигов — Нежин — Прилуки — Пирятин в сторону Хаенки — Монастырища — Ични;

Р-68 Талалаевка — Ичня — Тростянец — Сокиринцы — Н-07 Киев — Сумы — Юнаковка от Талалаевка в сторону Ични и от Парафиевки в сторону Ични;

Т-25-24 Борзна — Ичня — Прилуки со стороны Плисок в сторону Ични и со стороны дороги Н-07 до Ични.

По состоянию на 6:30 проезд был разрешен по дорогам:

Р-67 Чернигов — Нежин — Прилуки — Пирятин;

М-02 Копти — Глухов — Бачевск;

Н-07 Киев — Сумы — Юнаковка в обоих направлениях.

ЖЕРТВЫ И ПОСТРАДАВШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЗРЫВА НА АРСЕНАЛЕ

В секретариате начальника управления здравоохранения Черниговской областной госадминистрации Петра Гармаша рассказали РБК-Украина, что в результате взрывов по состоянию на 8:00 утра погибших нет, но 63 человека из Ични обратились в больницу с плохим самочувствием из-за дыма.

Заместитель директора Черниговского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Валентина Луценко сказала агентству, что из Ичнянской больницы скорыми эвакуировали тяжелых больных в Парафеевку.

Напомним, на Черниговщине территория 6 военного арсенала составляет около 682,6 гектара, из них техническая территория — 402 гектара. Ориентировочно на складе находится 88 тысяч тонн боеприпасов.