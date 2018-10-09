Взрывы на ичнянских складах боеприпасов: три версии случившегося

Взрывы на складах боеприпасов под Ичней / 0462.ua

И снова в Украине взрываются и горят склады боеприпасов, на этот раз на Черниговщине – в поселке Дружба Ичнянского района.

Говоря о возможных причинах взрывов на складах, нужно рассматривать все версии, которые, подчеркиваю, обсуждались и после аналогичных чрезвычайных ситуаций на других складах боеприпасов.

Первая версия – халатность. Она вполне могла привести к чрезвычайной ситуации на Черниговщине.

Вторая версия – поджег складов с целью сокрытия разворовывания боеприпасов.

Третья версия – теракт или диверсия, совершенная либо представителями боевых структур, либо работниками спецслужб Российской Федерации.

Это три основные версии, хотя могут быть и другие. К примеру, я считаю, что это вполне могла быть личная месть или инструмент борьбы за определенные должности. Возможно, кто-то попытался таким путем сместить руководителя не только склада, но и главу какого-то ведомства Генштаба или Минобороны. Эта версия цинична, но она вполне может браться во внимание.

Пока что мы не можем настаивать на какой-то одной из этих версий.

Вполне понятно, что сейчас многие наши эксперты и политики будут настаивать на том, что это однозначно была диверсия российской стороны. Однако опыт предыдущих аналогичных чрезвычайных ситуаций в Украине, а также практика расследований этих событий доказывают, что, в итоге, правдивыми оказываются порой самые неожиданные версии…

Поэтому все усилия расследования должны быть сконцентрированы на этих четырех версиях. Вполне возможно, что в процессе расследования мы выйдем на другие варианты.

Читайте такжеВзрывы на военном арсенале на Черниговщине: эвакуированы тысячи людей, закрыто воздушное пространствоГлавное, что мы уже можем констатировать после взрывов складов боеприпасов под Ичней – на украинских складах так и не обеспечены надлежащие условия хранения, охрана и безопасность складов. Ровно так же это было и на других складах боеприпасов, которые тоже "взлетели на воздух".

Какой бы ни была причина – разворовывание, поджоги, а, тем более, диверсии – любые подобные деяния должны быть упреждены системой безопасности, за что отвечает СБУ и военная контрразведка, силами правопорядка, которые работают непосредственно на территории, где расположены склады, и силами Генштаба и Министерства обороны, которые непосредственно отвечают за сохранность складов и должны обеспечить и часовых, и все необходимые системы контроля и защиты складов (а их около десяти: электронная система, физическая, техническая, одорологическая, то есть с использованием собак, и так далее). Все, что только можно было задействовать, будучи наученными горьким опытом предыдущих взрывов на складах боеприпасов, уже должно было быть изучено, выявлены самые эффективные средства – и снова подобные ситуации не должны были случиться.

Это абсурд, что мы снова наступаем на те же "грабли" и снова сталкиваемся с такими же ситуациями.

Отсутствие выводов из предыдущих служб - отсутствие должного уровня профессионализма руководства Генштаба и Минобороны. Ведь взрывы случились не на одном складе, где начальник склада или части что-то там недосмотрел. Это уже система! И эту систему нужно менять за счет замены кадров на профессионалов, которые смогут обеспечить защиту складов и организацию модели мощной системы безопасности и обороны Украины. А пока что, выходит, что у нынешних кадров не хватает квалификации для выполнения этих задач на всех уровнях, начиная с самого высокого и заканчивая теми, кто несет службу непосредственно на объектах.

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Если говорить об ущербе, который мог быть нанесен взрывами на ичнянских складах, то, прежде всего, следует отметить, что речь идет о пожаре на площади около 400 гектаров, и это непосредственно склады. Если судить даже по площади складов, то понятно, что это будут большие потери на несколько миллиардов гривен. А это – подрыв боеспособности украинской армии, потеря материальных ресурсов, что несопоставимо с действиями боевиков, потому что это – стратегические потери.

Тем более, речь идет о складах, которые обеспечивают ООС и расположены на расстоянии 200-300 км от линии ведения боевых действий, то есть максимально приближены к ней. Потому они были чрезвычайно важны для обороны и безопасности.

Николай Маломуж, бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины, специально для "Главреда"