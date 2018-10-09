Взрыв на складах в Ичне устроила российская ДРГ - Аброськин

Аброськин обвиняет во всем неустановленную российскую ДРГ / Facebook.com

Пожар и взрывы на военных складах около города Ичня являются действиями неустановленной российской диверсионной группы.

"Одна из основных версий, которая сейчас рассматривается украинскими правоохранителями, – действия диверсионной группы РФ", – заявил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на совещании в ситуационном центре президента 9 октября, сообщил УП пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

Как сообщалось, ночью вблизи пгт Дружба Черниговского района произошли взрывы боеприпасов, пожаром охвачено около 682,6 га арсенала Министерства обороны Украины, из которых 402 га – техническая территория.

В Генштабе назвали причину мощного пожара и взрывов на арсенале в Черниговской области и заявили, что взрывы могли произойти из-за диверсии.

Антон Геращенко заявил, что в Ичне взорвался стратегический дефицитный боезапас, который в Украине не производится.