"Диверсия": спустя 15 часов Порошенко прокомментировал взрыв складов в Ичне

Порошенко обвинил во взрывах на складах близ Ични диверсантов

Президент Украины Петр Порошенко более 15 часов хранил гробовое молчание по поводу инцидента со взрывом складов в Ичне и лишь ближе к вечеру потребовал проверить всех, кто был ответственен за хранение боеприпасов на этом складе.

По состоянию на семь часов вечера, впрочем, на всех официальных интернет-ресурсах и аккаунтах главы государства в социальных сетях внятная реакция на инцидент отсутствовала, сообщает Интерфакс.

Впрочем, еще утром пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко сообщал, что Порошенко заслушает доклад силовых ведомств в связи с ситуацией, которая сложилась из-за взрывов на складах боеприпасов вблизи города Ичня Черниговской области.

"Президент вызвал силовиков для доклада в связи с ситуацией, сложившейся вблизи Ични на Черниговщине", - сообщил Цеголко в своем Twitter.

Лишь вечером пресс-служба президента выработала единую позицию и заявила, что исходя из докладов силовых ведомств, в частности, данных СБУ, сейчас рассматриваются три версии причин происшествия.

Читайте такжеВзрывы в Ичне: эвакуированные жители возвращаются домой несмотря на опасность"Основная из них - совершение диверсии с проникновением на территорию складов диверсионной группы, вторая - нарушение правил пожарной безопасности или хранения боеприпасов, третья - умышленный поджог или подрыв с целью сокрытия недостатка боеприпасов", - сказано в сообщении.

Порошенко потребовал проверить всех ответственных за хранение боеприпасов на складах около Ични.

"Чтобы мы сегодня полностью и тщательно изучили этот опыт для того, чтобы не допустить повторения атаки диверсионно-разведывательных групп противника", - сказал он.

Как сообщалось, ночью вблизи пгт Дружба Черниговского района произошли взрывы боеприпасов, пожаром охвачено около 682,6 га арсенала Министерства обороны Украины, из которых 402 га – техническая территория.

В Генштабе назвали причину мощного пожара и взрывов на арсенале в Черниговской области и заявили, что взрывы могли произойти из-за диверсии.

Антон Геращенко заявил, что в Ичне взорвался стратегический дефицитный боезапас, который в Украине не производится.