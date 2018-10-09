В Генштабе назвали причину мощного пожара и взрывов на арсенале в Черниговской области

9 октября 2018, 11:58

Взрыв в Ичне мог произойти из-за диверсии, считают чиновники.

Взрывы на Черниговщине
Последствия взрывов и пожара на Черниговщине / Reuters

В Ичнянском районе Черниговской области пожар на территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба Ичнянского района начался в результате четырех взрывов на складе, сообщил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Родион Тимошенко.

"На данный момент, по данным оперативной группы Генштаба, которая провела опрос дежурных на постах, они подтверждают факт взрывов, то есть подрыва в четырех местах арсенала", - заявил он во время брифинга в Киеве.

Тимошенко отметил, что взрывы на складах под Ичней произошли в разных местах арсенала, в результате чего возник пожар. По его словам, диверсия является наиболее вероятной причиной взрывов.

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Он подчеркнул, что для установления причин и последствий этого чрезвычайного происшествия на место выехали следственно-оперативная группа Службы безопасности Украины и группа прокуроров военной прокуратуры.

"Проверяется несколько версий произошедшего Службой безопасности, в частности, версия о возможном совершении диверсии", - добавил он.

По его данным, пожаром охвачено 10% 6-го арсенала Минобороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области. При этом осуществляются меры по локализации пожара, а интенсивность взрывов на складах уменьшается, сообщает УНИАН.

"Сейчас взрывы происходят с периодичностью один раз в 5 минут", - добавил генерал.

По словам заместителя начальника Генштаба, на территории складов хранятся преимущественно боеприпасы для стрелкового оружия, там нет боеприпасов для ЗРК "Бук" и крупных артиллерийских снарядов.

Напомним, 9 октября на Черниговщине произошел взрыв на технической территории 6 военного арсенала, были эвакуированы тысячи людей. В радиусе 30 километров от места ЧП закрыто воздушное пространство, также приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

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Генштаб взрывы Черниговская область Ичня
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