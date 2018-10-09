В Ичне взорвался стратегический боезапас, который в Украине не производится

Антон Геращенко / УНИАН

На военных складах в Ичнянском районе Черниговской области взорвались боеприпасы, которые Украина не производит.

С таким заявлением выступил народный депутат и советник главы МВД Антон Геращенко.

"Трагедия в том, что Украина в очередной раз потеряет боеприпасы, стратегический запас, который стоит сотни миллионов долларов и который в Украине не производят. Там сейчас взрываются дефицитные снаряды для 122 мм гаубиц, снаряды для реактивных систем "Град" – это то, что в Украине не производится", – сказал Геращенко в эфире телеканала Прямой.

По его словам, часть припасов хранилось под открытым небом.

Геращенко также добавил, что президент Петр Порошенко после очередного взрыва на складах боеприпасов должен дать оценку качеству работы сотрудников Генштаба ВСУ и "сделать кадровые выводы".

Ранее вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко высказал предположение, что взрыв на складах в Ичне - диверсия Кремля с целью сорвать Томос Украине.

В Черниговской области 9 октября произошел взрыв на технической территории 6 военного арсенала, были эвакуированы более 12 тысяч людей. В радиусе 30 километров от места ЧП закрыто воздушное пространство, также приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

Позднее в Генштабе назвали причину мощного пожара и взрывов на арсенале в Черниговской области и заявили, что взрывы могли произойти из-за диверсии.