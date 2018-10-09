Взрыв на складах - диверсия Кремля с целью сорвать Томос Украине: вице-премьер

На Черниговщине на военном арсенале прогремели взрывы / Reuters

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко высказал мнение, что взрыв складов с боеприпасами в Ичнянском районе Черниговской области может быть связан с предоставлением Украине Томоса об автокефалии.

Своими соображениями чиновник поделился в сервисе микроблогов Twitter.

"Хотелось бы думать, что возможная диверсия на военных складах на Черниговщине и начало рассмотрения Святым Синодом в Стамбуле вопроса о предоставлении автокефалии для Украинской церкви совпали случайно. Однако, всем понятно, что Кремль готов на все, чтобы не допустить Томоса", - написал Кириленко.

Читайте такжеСнаряды прошили асфальт на улицах: очевидцы опубликовали жуткие кадры из ИчниНапомним, 9 октября на Черниговщине произошел взрыв на технической территории 6 военного арсенала, были эвакуированы более 12 тысяч людей. В радиусе 30 километров от места ЧП закрыто воздушное пространство, также приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

Позднее в Генштабе назвали причину мощного пожара и взрывов на арсенале в Черниговской области и заявили, что взрывы могли произойти из-за диверсии.

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