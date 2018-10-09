"Украину готовят к сдаче и капитуляции": соцсети о взрывах на складах возле Ични

9 октября 2018, 11:32

Украинцы комментируют очередной масштабный взрыв на складах с боеприпасами под Ичней.

Черниговщина,арсенал,взрыв

В Черниговской области на технической территории 6-го арсенала Минобороны Украины, расположенного возле поселка городского типа Дружба Ичнянского района, произошел взрыв, начали детонировать боеприпасы.

Более 10 тысяч человек были эвакуированы, ведется следствие. Президент Украины Петр Порошенко экстренно созвал силовиков и поручил правительству оказать людям в зоне взрыва всю необходимую помощь.

Блогер Денис Гороховский в связи с очередным взрывом отмечает, что так эффектно списывать недостачи, как это умеет делать украинская власть, в мире больше не умеет никто.

Леонид Швец отмечает, что охрану складов в Ичне недавно сократили, по словам местных, и заменили на срочников.

"О том что на склады ходят собирать грибы все, кому не лень, сообщалось давно. Что утешает: наверное, и в этот раз никто не виноват. Люди у нас хорошие, а генералы с полковниками просто лучшие", - иронизирует блогер.

Артур Нискубин предполагает, что за терактами может стоять певец Олег Винник:

"У нас стало традицией смещать фокус внимания обществас неудобных для власти вопросов на старые, добрые фейерверки из боеприпасов. Взрывы на арсеналах МО Украины в Ичнянском районе Черниговской области, эвакуация 10 тысяч. человек, российские ударные дроны, боевые грибы, мадьярские диверсанты в виде бродячих собак, инфразвуковое оружие в виде трансляции песни "Вовчыця"- все пойдет, всё прокатит"

Политолог Тарас Загородний отмечает, что новые взрывы в Ичне стали возможны потому, что за предыдущие никто не был наказан.

Волонтер Юрий Касьянов уверен, что таким образом Украину готовят к капитуляции:

"Воевать нечем. Незачем. Нет за что... Нас готовят к сдаче. К капитуляции. К высылке в сибирские лагеря. К уничтожению... Каждому лояльному украинцу по шароварам с вышиванкой, по томику Кобзаря, и гарантированному праву любить господ. И голосовать за них на "выборах".

Нам нужна "Партия войны". Войны с внешним и внутренним врагом. Войны с воровством, с коррупцией, с ложью. Войны с предательством, с бездарностью, с ленью. С безысходностью... Войны за наш мир, за наш образ жизни, за нашу свободу, за будущее наших детей, за нашу Украину"

Блогер Максим Бужанский считает, что во времена СССР подобный взрыв складов не остался бы безнаказанным:

"Ржать до умопомрачения над тупыми грушниками. Утонуть в фотожабах, плескаться в них, аки пьяный дельфин. И проснуться от зарева пожаров на очередном складе боеприпасов. И так в четвертый или пятый раз подряд.

Фокус очень прост. Чем больше мы интересуемся тем, что происходит с ними, тем больнее потом то, что происходит с нами. Потому что собой мы интересуемся меньше.

Кстати, в столь любимую обществом историческую пору, эту бесконечную череду взрывов однозначно классифицировали бы как намеренное причинение ущерба обороноспособности. И мы бы рыдали над расстрелянными полководцами-кладовщиками"

Волонтер Роман Доник отмечает, что большинство людей забыло, что в стране идет война:

"Братцы, у нас война. Пятый год война. Даже если вы о ней иногда между срачей и забываете, она не прекращается. Она не прекратится до тех пор пока мы не победим. Взрывы на складах такая же часть войны. Это просто еще одна из атак врага. Когда в сводках слышите: "30 раз обстреляли позиции". Так вот это тоже самое. Можно много, уютно и умно писать и говорить. Но это война".

Дипломат Олег Волошин отмечает, что в очередной драматической ситуации радует только одно: мало кто верит, что реальные проблемы нашей страны сидят по большей части в Москве, а не в Киеве.

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