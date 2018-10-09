Добкин-старший взбесил Сеть своей реакцией на взрыв складов боеприпасов под Ичней

9 октября 2018, 17:56

Инцидент Добкин обозвал "праздничным салютом".

Михаил Добкин
Михаил Добкин / УНИАН

Народный депутат из прокремлевского "Оппозиционного блока", бывший "регионал" Михаил Добкин взбесил пользователей сети своим твитом по поводу взрывов на складах боеприпасов около Ични на Черниговщине.

"Кто сказал что, это взрывы?! Это праздничный салют в честь заседания Турецкого патриархата по Томосу. Боюсь даже представить, как атеисты Киевского патриархата автокефалию праздновать собираются!", - написал он.

"Это циничное и некорректное высказывание", "Томос, может, и будет, а вот мозгов вам это не прибавит", "Заседает Вселенский патриархат, турецкого нет", - в ответ набросили на нардепа пользователи.

Читайте такжеВ "ДНР" связали взрыв складов в Ичне с расследованием по "Боингу" МН17Как сообщалось, ночью вблизи пгт Дружба Черниговского района произошли взрывы боеприпасов, пожаром охвачено около 682,6 га арсенала Министерства обороны Украины, из которых 402 га – техническая территория.

В Генштабе назвали причину мощного пожара и взрывов на арсенале в Черниговской области и заявили, что взрывы могли произойти из-за диверсии.

Антон Геращенко заявил, что в Ичне взорвался стратегический дефицитный боезапас, который в Украине не производится.

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взрывы Михаил Добкин Ичня
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