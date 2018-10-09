В "ДНР" связали взрыв складов в Ичне с расследованием по "Боингу" МН17

Как всегда, в "ДНР" рассказывают истории одна интереснее другой / Reuters

Один из главарей террористической организации "ДНР", так называемый "глава пресс-службы оперативного командования" марионеточной "республики" Даниил Безсонов заявил, что якобы на складе боеприпасов в Ичне, который загорелся в ночь на 9 октября, в том числе находились ракеты к зенитно-ракетным комплексам "Бук" и документация к ним.

"Отдельно хочется отметить факт хранения на данном складе ракет 9М38 от зенитно-ракетного комплекса "Бук" и всей сопроводительной и технической документации к ним", - приводят слова Безсонова российские СМИ.

Аргументировал свою "теорию" террорист тем, что пожар на складе случился якобы в тот самый момент, когда в ходе расследования обстоятельств крушения малайзийского "Боинга" над Донбассом от Киева потребовали документацию на комплексы "Бук".

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В Генштабе назвали причину мощного пожара и взрывов на арсенале в Черниговской области и заявили, что взрывы могли произойти из-за диверсии.

Антон Геращенко заявил, что в Ичне взорвался стратегический дефицитный боезапас, который в Украине не производится.