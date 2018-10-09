В Минобороны РФ потролили взрыв боеприпасов в Ичне

Учения Минобороны РФ

Министерство обороны России в день взрывов складов с боеприпасами в Черниговской области опубликовало отчет о прошдших учениях на полигоне Прудбой под Волгоградом.

Согласно размещенной на официальном сайте МО РФ информации, тактический воздушный десант соединения Южного военного округа, высадился в тылу условного противника и уничтожил склад с боеприпасами.

"В кратчайшие сроки военнослужащие овладели выгодными позициями и организовали огневые засады против диверсионных групп условного противника. Разведав склад с боеприпасами и скрытно подобравшись к нему, военнослужащие воздушного десанта уничтожили его", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, ночью вблизи пгт Дружба Черниговского района произошли взрывы боеприпасов, пожаром охвачено около 682,6 га арсенала Министерства обороны Украины, из которых 402 га – техническая территория.

В Генштабе назвали причину мощного пожара и взрывов на арсенале в Черниговской области и заявили, что взрывы могли произойти из-за диверсии.

Антон Геращенко заявил, что в Ичне взорвался стратегический дефицитный боезапас, который в Украине не производится.