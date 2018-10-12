Страшнее ядерной войны: появились фотографии пожарища в арсенале у Ични

В Сети опубликованы фото последствий взрывов на военных арсеналах около Ични в Черниговской области - картина апокалиптическая. Снимки размещены на странице сообщества "Национальный корпус Чернигов" в Facebook

Несмотря на то, что на данный момент пожар ликвидирован, группы военных и спасателей все еще работают на территории складов - вернее, того, что от них осталось.

Ранее сообщалось, что 9 октября у поселка Дружба на Черниговщине произошел взрыв на технической территории 6 военного арсенала, были эвакуированы тысячи людей. В радиусе 30 километров от места ЧП закрыто воздушное пространство, также приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж назвал "Главреду" три основные версии взрывов на военном складе — халатность, поджег для сокрытия разворовывания боеприпасов, теракт или диверсия, совершенная силовиками РФ. Позже первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сказал, что взрывы на арсенале устроилароссийская диверсионная группа.