"Это была закладка": Матиос рассказал о людях в камуфляже накануне взрывов под Ичней

На арсеналах под Ичней прогремели взрывы / "112 Украпина"

В Черниговской области на арсенале возле Ични за несколько дней до взрывов были замечены неизвестные в камуфляже, сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

По его данным, сразу после этого был поднят наряд по тревоге, но найти подозрительных людей не удалось.

"Скорее всего, это была закладка", - подчеркнул Матиос в эфире канала "112 Украина".

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"Я могу это уже сегодня сказать, с проведением допросов на полиграфе, достоверно установлено, что 4 числа, то есть, за 4 дня до взрывов, за 50-70 метров от технической территории, где были арсеналы, были обнаружены 2 человека в камуфляжной форме, которые в ночное время, в 2:00, передвигались по периметру", - добавил прокурор.

Напомним, 9 октября возле поселка Дружба на Черниговщине произошел взрыв на технической территории 6 военного арсенала, были эвакуированы тысячи людей. В радиусе 30 километров от места происшествия закрыли воздушное пространство, приостановливалось движение железнодорожного и автомобильного транспорта.