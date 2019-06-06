Эксперт оценил предложение Кучмы снять блокаду с ОРДЛО

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Эксперт и глава политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко дал оценку предложению, озвученному бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой (представителем страны на ТКГ в Минске) - снять торговую блокаду с оккупированных боевиками районах Донетчины и Луганщины.

"Предложение Кучма о разблокировании торговли с ОРДЛО - это отличная инициатива, которая показывает конструктивность Украины. Фактически контрабандная торговля и так существует и на этих потоках сидит много кто из силовиков. Это сотни миллионов долларов за последние три года. Поэтому нужно убирать коррумпированных силовиков из цепочек. Украина должна толкать свои товары на этот рынок, втягивая в обмен большое количество людей. Это обеспечит и коммуникацию с ОРДЛО, и частично вернет влияние", − считает он.

Читайте такжеЛуценко "припугнул" Украину газовой блокады со стороны РоссииКак считает Романенко, официальный Киев должен проводить максимально прагматичную политику.

"Наша логика должна быть простой - минимализация издержек, увеличение выгод. Если договорятся о прекращении обстрелов, то Зеленский получит мощный козырь к парламентским выборам. Поэтому так напрягся Порошенко. Потому что Зеленский выполняет свою программу с первых шагов, а Петр Алексеевич 5 лет занимался бла-бла-бла. Украина наконец начинает маневрировать. Я бы провёл референдум не только по НАТО, но по возвращению ОРДЛО после того, как стороны выйдут на решение. А я чего-то уверен, что они выйдут", − подытожил он.

Напомним, ранее Леонид Кучма предложил снять блокаду с оккупированных районов Донбасса, а также рассказал о новом механизме прекращения огня на востоке Украины.