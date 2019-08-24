"Большой имиджевый урон": эксперт рассказал, нужно ли посадить Порошенко

Илья Пономарев вступился за Петра Порошенко / Фейсбук Ильи Пономарева

Бывший депутат Государственной думы России Илья Пономарев прокомментировал открытые в Украине уголовные производства в отношении пятого президента Петра Порошенко и выразил надежду, что криминального преследования экс-гаранта не будет.

"Очень надеюсь, что криминального преследования бывшего президента не будет по одной простой причине – это будет наносить стране большой имиджевый урон. Во всех странах президенты пользуются иммунитетом. Конечно, если они не совершили акт национальной измены, как это произошло в случае с господином Януковичем",- сказал Пономарев во время чата на Главреде.

В то же время он считает, что "необходимо и целесообразно" расследовать деятельность всех "друзей" бывшего главы государства и "воздать им по заслугам за бесславно потраченные пять лет после Майдана".

Читайте такжеКто посадит Порошенко: эксперт предупредил, где еще остались "щупальца" экс-президентаПри этом экс-депутат Госдумы не рекомендует преувеличивать роль Запада во всех этих расследованиях.

"С одной стороны, Запад сейчас видно, как помогает "своей" правоохранительной структуре в лице НАБУ, которое за лето резко нарастило свою активность и вошло в несколько очень чувствительных точек (Окружной административный суд). Я вижу, что за этим прослеживается желание западных партнеров помочь Украине положить конец круговой поруке в элите, которая успешно дожила до настоящего времени. С другой стороны, прекратить какие-то дела, думаю, Запад и не способен, да и не захочет. Поскольку это будет слишком грубым вмешательством в национальный суверенитет Украины", - считает Пономарев.

Напомним, ГБР в целом расследует 12 уголовных производств, в которых фигурирует Петр Порошенко. Следующий допрос экс-президента запланирован на 3 сентября.