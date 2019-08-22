Всего 12 уголовных дел: в ГБР подтвердили новый допрос Порошенко

Петра Порошенко ждут на допрос в ГБР / Reuters

Пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова подтвердила вызов на допрос экс-президента Украины, лидера партии Европейская солидарность Петра Порошенко.

"Действительно, он вызван для допроса на 3 сентября. Больше ничего, к сожалению, не могу сообщить", - заявила она.

По ее словам, у нее нет разрешения следователя на разглашение времени допроса, а также уголовного производства, в рамках которого он запланирован.

Читайте такжеСуд обязал НАБУ открыть дела против Порошенко и КлимкинаПо словам Ивановой, ГБР в целом расследует 12 уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко.

Напомним, Порошенко заявил о том, что информация об уголовных делах с его участием от главы ГБР Романа Трубы попадает Андрею Портнову через руководителя Офиса президента Андрея Богдана.