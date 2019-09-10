Ударили "очередью": ГБР вызвало Порошенко на четыре допроса

Петр Порошенко в Раде прогуливает допросы ГБР / УНИАН

Бывший президент Украины Петр Порошенко вызван в Государственное бюро расследований на четыре допроса.

Нардепа от фракции Европейская солидарность ждут в ГБР на допрос 13, 18, 27 сентября и 3 октября.

В то же время в ГБР отказалось сообщать, в рамках каких уголовных производств планируются проведения допросов, ссылаясь на ст. 222 (недопустимости разглашения сведений досудебного расследования) Криминального процессуального кодекса, говорится в ответе ГБР на запрос Українських Новин.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Порошенко не пришел на допрос в ГБР, который должен был начаться в 9:30 во вторник, 10 сентября.