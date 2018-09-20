Рада назначила новый состав Центральной избирательной комиссии

20 сентября 2018, 18:11

Членам Центризбиркома предстоит избрать главу ЦИК.

выборы, ЦИК
Назначены 14 членов Центризбиркома / news2000.com.ua

В четверг, 20 сентября, Верховная Рада Украины приняла решение о назначении на должности 14 членов Центральной избирательной комиссии.

Решением Рады на свои должности были назначены следующие члены Центризбиркома:

Алла Басалаева;

Наталья Бернацкая;

Михаил Вербенский;

Андрей Евстигнеев;

Ирина Ефремова (народный депутат от "Народного фронта");

Ольга Желтова;

Олег Конопольский;

Светлана Кустова;

Ольга Лотюк;

Виталий Плукар;

Евгений Радченко;

Татьяна Слипачук;

Леонтий Шипилов;

Татьяна Юзькова (народный депутат от Радикальной партии).

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При этом по каждой кандидатуре проводилось отдельное голосование.

Отметим, что за Басалаеву проголосовали 280 народных депутатов из 368, зарегистрированных в сессионном зале, за Бернацкую - 307 из 367, за Вербенского - 286 из 367, за Евстигнеева - 309 из 368, за Ефремову - 307 из 369, за Желтову - 305 из 366, за Конопольского - 288 из 367, за Кустову - 306 из 368, за Лотюк - 296 из 368, за Плукаря - 302 из 367, за Радченко - 289 из 367, за Слипачук - 317 из 370, за Шипилова - 308 из 369, за Юзькову - 307 из 371.

Напомним, 20 сентября, Верховная Рада Украины одобрила постановление об освобождении от должности членов Центральной избирательной комиссии.

Как известно, Верховная Рада Украины увеличила состав Центральной избирательной комиссии с 15 до 17 человек.

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