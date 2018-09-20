Перезагрузка Центризбиркома: Рада уволила большинство членов ЦИК

Рада уволила 13 членов ЦИК / "Хвиля"

В четверг, 20 сентября, Верховная Рада Украины одобрила постановление об освобождении от должности членов Центральной избирательной комиссии.

За соответствующее постановление за № 4789-дотдали свои голоса 278 народных избранников из 358, зарегистрированных в сессионном зале.

В соответствии с постановлением в связи с истечением срока полномочий предлагается освободить от должности следующих членов Центральной избирательной комиссии:

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Тамару Астахову;

Юрия Данилевского;

Игоря Жиденко;

Татьяну Лукаш;

Андрея Магеру;

Александра Осадчука;

Михаила Охендовского;

Бронислава Райковского;

Жанну Усенко-Черную;

Александра Чупахина;

Юлию Швец;

Александра Шелестова;

Валерия Шелудько.

Отметим, что постановление Верховной Рады вступает в силу со дня его принятия.

Напомним, ранее Верховная Рада Украины увеличила состав Центральной избирательной комиссии с 15 до 17 человек.