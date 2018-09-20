Перезагрузка Центризбиркома: Рада уволила большинство членов ЦИК

Среди уволенных оказался многолетний глава ЦИК Михаил Охендовский.
В четверг, 20 сентября, Верховная Рада Украины одобрила постановление об освобождении от должности членов Центральной избирательной комиссии.
За соответствующее постановление за № 4789-дотдали свои голоса 278 народных избранников из 358, зарегистрированных в сессионном зале.
В соответствии с постановлением в связи с истечением срока полномочий предлагается освободить от должности следующих членов Центральной избирательной комиссии:
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Тамару Астахову;
Юрия Данилевского;
Игоря Жиденко;
Татьяну Лукаш;
Андрея Магеру;
Александра Осадчука;
Михаила Охендовского;
Бронислава Райковского;
Жанну Усенко-Черную;
Александра Чупахина;
Юлию Швец;
Александра Шелестова;
Валерия Шелудько.
Отметим, что постановление Верховной Рады вступает в силу со дня его принятия.
Напомним, ранее Верховная Рада Украины увеличила состав Центральной избирательной комиссии с 15 до 17 человек.