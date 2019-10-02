"Обсыкает чье-то рабочее место": Киву застали за необычным занятием в Раде

Илья Кива решил спрятаться от фотокамер

Одиозный украинский политик, бывший глава Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции, а ныне - новоиспеченный нардеп Верховной Рады IX созыва от партии Оппозиционная платформа – За жизнь Илья Кива необычно прятался от пристального внимания фотокамер в парламенте.

Видео нардепа, который прятался у трибуны перед рабочими столами своих коллег, держа телефон на уровне ремня, появилось на странице фотографа Яна Доброносова.

В сети стали делиться своими предположениями и ассоциациями, чем же занимается народный избранник.

"Онанирует?", "Это он так избегает фотокамер? Чтобы его смс любовницах не сфоткал?", "Не стыдится, прямо под куполом", "Разрабатывает мелкую моторику пальцев?", "Обсыкает чье-то рабочее место", "Он шо, писает? Не добежал до сортира?", "А в Рале есть закладки?", - принялись шутить юзеры.

Ранее Порошенко задремал в Раде и попал на видео.