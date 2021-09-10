"Да поможет ему Господь": Тищенко после нападения на Лероса в Раде пошел в церковь

Тищенко после нападения на Лероса в Раде пошел в церковь / Униан

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко решил продолжить скандал с внефракционным депутатом Гео Леросом. После потасовки и драки, которая произошла 9 сентября в Раде, скандальный политик пошел в церковь замаливать грехи.

"Помолился за здоровье Гео Лероса. Да поможет ему Господь сойти с ложного пути и найти путь истинный", – написал Тищенко в своем Telegram-канале. Политик даже попросил себя сфотографировать во время этого ритуала.

К слову, сам Гео Лерос пока не отреагировал на поступок Тищенко, однако он едва ли обрадуется подобным высказыванием о "неверном пути".

Депутат похвастался визитом в церковь / фото-Telegram-канал Николая Тищенко

Что произошло между Тищенко и Леросом

Нардеп Николай Тищенко напал и начал таскать по залу своего коллегу Гео Лероса на заседании Верховной Рады в четверг, 9 сентября.

Причиной конфликта послужила критика последнего в адрес президента Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака. Лерос обвинил их в якобы срыве спецоперации спецслужб по задержанию наемников ЧВК "Вагнера" летом 2020 года.

Тищенко решил заступиться за команду президента и силой выгнал коллегу из-за трибуны. Позже он заявил, что "парламентская трибуна – не место для клеветы и распространения фейков".

Со своей стороны, пострадавший Лерос заявил, что нападение Тищенко – это следствие формы правления президента Зеленского, "который превращает страну в мафию". Дескать, подобные действия являются наступлением на свободу слова, которые направлены против других партий.

Отметим, что этой неделе Верховная Рада вышла из каникул и начала новый политический сезон. 8 сентября депутаты приняли ключевой закон о биткоине и отказались просить у США для Украины статус основного союзника вне НАТО.