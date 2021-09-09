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Первая драка политсезона: Тищенко напал на Лероса из-за "наезда" на Зеленского

9 сентября 2021, 12:18

Тищенко силой выгнал коллегу из-за трибуны.

Потасовка между Тищенко и Леросом / Скриншот

В Раде сегодня произошла первая драка в политическом сезоне. Скандальный нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко пытался стянуть с парламентской трибуны внефракционного депутата Гео Лероса.

Начало все с того, что Лерос вышел на трибуну во время отчета ВСК по УЗ и заявил, что единая ВСК которая нужна – по "вагнеровцам". А после в открытой форме оскорбил президента Владимира Зеленского и главу ОП Андрея Ермака.

Тищенко же решил, видимо, заступиться за команду президента и силой выгнал коллегу из-за трибуны. Впоследствии вокруг них собрались другие депутаты, пытаясь растащить коллег, а спикер Дмитрий Разумков объявил перерыв на 15 минут, но сразу отменил его, и парламент продолжил рассмотрение отчета Временной следственной комиссии по работе "Укрзализныци".

Лерос завершил свое выступление за трибуной.

Отметим, что этой неделе Верховная Рада вышла из каникул и начала новый политический сезон. 8 сентября депутаты приняли ключевой закон о биткоине и отказались просить у США для Украины статус основного союзника вне НАТО.

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Верховная Рада Николай Тищенко Слуга народа Гео Лерос
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