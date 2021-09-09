"Голосовали бы 300 лет": нардеп Тищенко ошарашил загадочной теорией о монобольшинстве

Тищенко сделал странное заявление о голосовании в Раде / УНИАН

Народный депутат, член фракции "Слуга народа" Николай Тищенко утверждает, что без его фракции Верховная Рада принимала бы законы, которые приняты на данный момент, не менее 300 лет. При этом парламентарий заверил, что это не его собственное мнение или фигура речи,

"Мы делаем все возможное и невозможное. Даже тот объем законов, который мы принимаем: если бы не было монобольшинства, я так посчитал, около 300 лет мы бы не приняли. Просто не приняли бы никогда!", – цитирует нардепа издание УНН.

Отвечая на вопрос журналиста о том, каким образом у него получился такой срок принятия нормативных актов без монобольшинства, "слуга народа" ответил: "Это по теории… Есть такая теория… Долго о ней рассказывать". После этой фразы часть видео с комментарием депутата резко обрывается.

До этого журналист также спросил Тищенко, кого из парламентариев он считает "наибольшим брехуном". "Сегодня сложно сказать. Эта терминология – брехун, не брехун – она к народным депутатам неприменима", – ответил депутат.

Чем запомнился народный депутат Тищенко

Напомним, Тищенко часто становится героем курьезных происшествий. Так, недавно, народный депутат накинулся на своего соратника по франции Александра Куницкого с кулаками, после чего произошла драка. Тот якобы начал "пинать его ногами, повалил на землю, начал нападать". До этого Тищенко также вцепился зубами в рубашку Ильи Кивы.

Также мы писали о том, как на одном из заседаний нардеп не смог ответить на вопрос, какое количество депутатов работает в девятом созыве Верховной Рады. Сначала политик сказал, что в парламенте 200 нардепов, а потом назвал другую цифру – 405.