В Украине можно будет расплатиться биткоином: Верховная Рада легализовала криптовалюту

Биткоин получит легальный статус на территории Украины / Reuters

Верховная Рада узаконила виртуальные активы на территории Украины. Парламентарии поддержали законопроект, регулирующий сферу криптовалют. Планируется, что закон позволит держателям таких активов их обменивать и вносить в декларацию. Международные криптокомпании смогут зарегистрировать бизнес в стране. Украина – одна из лидеров по использованию криптовалюты в мире, однако весь оборот находится в тени

В частности, в ходе заседания ВР в среду, 8 сентября, за соответствующий законопроект № 3637 проголосовали 276 народных избранников. На базе закона государство планирует легализовать сферу виртуальных активов и установить регулирование над отраслью криптовалют.

Что предполагает закон о виртуальных активах

Держатель виртуальных активов получит возможность легально их обменивать и декларировать

Мировые криптокомпании смогут официально зарегистрировать блокчейн-бизнес на территории Украины

Законом устанавливается понятие и юридический статус "виртуального актива". После подписи главы государства, участники рынка криптовалют получат право на защиту своих активов в суде

Кто будет регулировать рынок

Регулятором рынка выступит Министерство цифровой трансформации. В определенных ситуациях регулирующие функции будут осуществлять НБУ и Национальная комиссия по ценным бумагам.

В планах создание нового регуляторного органа – Национальной службы по регулированию обращения виртуальных активов.

Позиция Минцифры

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Украина – одна из мировых лидеров по использованию криптовалюты. Легализация рынка нужна для того, чтобы построить прозрачные правила игры на рынке криптовалют, взаимоотношения рынка с государством и регулятором. При этом закон должен поспособствовать оптимальному налогообложению.

"В Украине ежедневный оборот виртуальных активов составляет 1 млрд гривен. Но все это находится в тени. Из-за этого международные биржи не могут заходить в Украину. Ни с одной операции с виртуальными активами не платятся налоги", - отметил Федоров и подчеркнул, что сегодня криптоактивы стали легальными только в Германии, Люксембурге и Сингапуре.