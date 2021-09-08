Провальное голосование: Украина не будет просить США предоставить статус основного союзника вне НАТО

Украина будет основным союзником НАТО/ ВВС

Депутаты провалили голосование за обращение к Конгрессу США в рамках ходатайства о признании ее союзником вне НАТО.

Как пишет издание "Зеркало недели", "за" было отдано только 24 голоса. "Против" проголосовал 1 депутат, а вот "воздержались" целых 163 народных избранника.

На голосование был выдвинут проект постановления №5308 "Об Обращении Верховной Рады Украины к Конгрессу Соединенных Штатов Америки относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA)".

В нем говорится о том, что пребывание Украины в "серой зоне" международной безопасности, нарушение Россией правил безопасности, прописанных в международных законодательных актах угрожает каждому европейцу. Причем, эта угроза будет до момента установления новых правил, усиленных волей наций и правительств свободного мира. В связи с этим важно углубление двустороннего партнерства между Украиной и США.

Известно, что ранее глава МИД Дмитрий Кулеба просил депутатов не голосовать за это обращение.

По его словам, Украина будет основным союзником США в НАТО, а не вне альянса. Также он добавил, что во время визита Зеленского в Вашингтон президент успешно заручился поддержкой США.

Напомним, ранееукраинский посол в США Оксана Маркарова заявила, что Украине не следует требовать статуса основного союзника Соединенных Штатов вне Североатлантического альянса. Подобный статус предоставляется странам, которые не могут вступить в НАТО, тогда как для Киева евроатлантическая интеграция является стратегической целью. В ходе визита Зеленского в Вашингтон государства на уровне Минобороны и Пентагона подписали соглашение, открывающее перспективы участия государства в крупных проектах.