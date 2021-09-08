Цель Украины – вступление в НАТО: посол в США объяснила, почему Раде не нужно обращаться к Конгрессу

Статус MNNA, который намерена потребовать Рада от Конгресса, не подходит Украине – Маркарова / УНИАН

Украине не следует требовать статуса основного союзника Соединенных Штатов вне Североатлантического альянса. Подобный статус предоставляется странам, которые не могут вступить в НАТО, тогда как для Киева евроатлантическая интеграция является стратегической целью. В ходе визита Зеленского в Вашингтон государства на уровне Минобороны и Пентагона подписали соглашение, открывающее перспективы участия государства в крупных проектах. Об этом заявила украинский посол в США Оксана Маркарова.

На своей странице в социальной сети Facebook она написала о том, что статус, который планирует требовать Верховная Рада от Конгресса, Украине не нужен, так как Киев ставит перед собой цель интеграцию в Альянс.

"MNNA - статус для стран, которые не планируют/не могут в силу политических или географических причин вступить в НАТО. Это точно не о нас", - отметила дипломат.

Она напомнила, что у Украины уже есть статус партнера Североатлантического альянса с расширенными возможностями. Такая ситуация предполагает крупные возможности для усиленного сотрудничества с коллективным блоком безопасности Запада и развития украинской армии.Читайте такжеВизит в США обернулся победой Украины: Кулеба раскрыл детали встречи Зеленского и Байдена

"США стратегический партнер, который не только активно помогает нам развивать наши способности, предоставляет средства и оружие, включительно с летальным, но с которым во время визита Зеленского мы подписали очень сильное Рамочное соглашение, которое открывает двери к конкретным крупным проектам. И именно такого типа двусторонними соглашениями заключаются стратегические партнерства с США", - подчеркнула Оксана Маркарова.

Напомним, Верховная Рада в среду, 8 сентября, соберется на внеочередное заседание, в рамках которого будет рассмотрен проект постановления №5380 об обращении к Конгрессу с целью предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО. Заседание будет проведено по инициативе 135 народных депутатов.