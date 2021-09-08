Цель Украины – вступление в НАТО: посол в США объяснила, почему Раде не нужно обращаться к Конгрессу

Минобороны и Пентагон в ходе визита Зеленского в Вашингтон подписали соглашение, которые открывает серьезные перспективы для Украины, сказала Оксана Маркарова.
Украине не следует требовать статуса основного союзника Соединенных Штатов вне Североатлантического альянса. Подобный статус предоставляется странам, которые не могут вступить в НАТО, тогда как для Киева евроатлантическая интеграция является стратегической целью. В ходе визита Зеленского в Вашингтон государства на уровне Минобороны и Пентагона подписали соглашение, открывающее перспективы участия государства в крупных проектах. Об этом заявила украинский посол в США Оксана Маркарова.
На своей странице в социальной сети Facebook она написала о том, что статус, который планирует требовать Верховная Рада от Конгресса, Украине не нужен, так как Киев ставит перед собой цель интеграцию в Альянс.
"MNNA - статус для стран, которые не планируют/не могут в силу политических или географических причин вступить в НАТО. Это точно не о нас", - отметила дипломат.
Она напомнила, что у Украины уже есть статус партнера Североатлантического альянса с расширенными возможностями. Такая ситуация предполагает крупные возможности для усиленного сотрудничества с коллективным блоком безопасности Запада и развития украинской армии.Читайте такжеВизит в США обернулся победой Украины: Кулеба раскрыл детали встречи Зеленского и Байдена
"США стратегический партнер, который не только активно помогает нам развивать наши способности, предоставляет средства и оружие, включительно с летальным, но с которым во время визита Зеленского мы подписали очень сильное Рамочное соглашение, которое открывает двери к конкретным крупным проектам. И именно такого типа двусторонними соглашениями заключаются стратегические партнерства с США", - подчеркнула Оксана Маркарова.
Напомним, Верховная Рада в среду, 8 сентября, соберется на внеочередное заседание, в рамках которого будет рассмотрен проект постановления №5380 об обращении к Конгрессу с целью предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО. Заседание будет проведено по инициативе 135 народных депутатов.