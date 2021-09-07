Украина мчится к статусу основного союзника США вне НАТО: Рада соберется для обращения к Конгрессу

Украина стремится укрепить сотрудничество с США в сфере безопасности / УНИАН

Верховная Рада Украины в среду, 8 сентября, намерена рассмотреть проект постановления, предусматривающий обращение парламента к Конгрессу США с целью предоставления государству статусу основного союзника Вашингтона вне Североатлантического альянса. Документ требуют рассмотреть 135 народных избранников.

Как сообщает пресс-служба законодательного органа власти, спикер ВР Дмитрий Разумков уже подписал распоряжение, согласно которому будет созвано внеочередное заседание парламента. Парламентарии рассмотрят документ №5380 – Обращение Верховной Рады Украины к Конгрессу Соединенных Штатов Америки относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО (MNNA).

Читайте такжеВизит в США обернулся победой Украины: Кулеба раскрыл детали встречи Зеленского и БайденаПодчеркивается, что народные депутаты намерены собраться на внеочередное заседание сразу после завершения очередного собрания.

Отношения Украины и США

Президент Украины Владимир Зеленский 1 сентября в рамках своего визита в США провел в Вашингтоне переговоры с хозяином Белого дома Джо Байденом. Зеленский заявил, что дискуссия была продуктивной, а в Белом доме нет негативных настроений в отношении Банковой. Украинский гарант анонсировал подписание около 20 совместных соглашений.

По итогам переговоров Украина и США сделали заявление, согласно которому государства готовы продолжать сотрудничество по ряду стратегически важных вопросов. Среди них привлечение Москвы к ответственности за агрессию против Киева, поддержка интеграции Украины в НАТО и совместная работа над реформами.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 7 сентября заявил, что делегация Киева во время поездки в Вашингтон предложила американцам создать зону свободной торговли. Такая инициатива поспособствует укреплению украинской экономики.