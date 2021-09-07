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Украина предложила создать зону свободной торговли с США – Кулеба

7 сентября 2021, 12:13
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Этот вопрос обсуждался на встрече Владимира Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне.

Дмитрий Кулеба
Украина предложила США создать зону свободной торговли между двумя странами / УНИАН

В ходе визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон украинская сторона предложила США создать зону свободной торговли.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что наша страна уже давно обсуждает введение безвизового режима с США, Великобританией и Канадой, а в этот раз украинские представители сделали новое предложение.

"У нас есть другая инициатива, которую мы предложили американцам, – это зона свободной торговли между Украиной и Соединенными Штатами, потому что мы хотим укреплять нашу экономику", – заявил Кулеба в эфире "Свободы слова" на ICTV.

Читайте такжеНовая победа Китая над США: создана самая крупная в мире зона свободной торговлиМинистр подчеркнул, что Украине необходима сильная экономика, в частности, чтобы создавать резервы, которые можно было бы тратить на оборону от военной агрессии.

Встреча Зеленского и Байдена - о чем ранее писал Главред

Владимир Зеленский провел первую личную встречу с президентом США Джо Байденом 1 сентября. По его словам президента Украины, переговоры были продуктивными, но "не всегда в солнечной атмосфере". Президент Украины назвал их "мужским разговором" и раскрыл детали.

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Тем временем у Путина негодуют после совместного заявления Зеленского и Байдена. В России обеспокоены возможным приближением НАТО к ее границам после встречи президентов Украины и США в Вашингтоне.

Автор: Сергей Кущ
viber
Владимир Зеленский Джо Байден безвиз Дмитрий Кулеба
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