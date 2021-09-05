Странная и неуместная просьба: в США рассказали о конфузе во время визита Зеленского

Владимир Зеленский во время визита в США / Фото president.gov.ua

Во время своего визита в США, выступая перед аудиторией экспертов и государственных служащих, Владимир Зеленский призвал инвестировать в Украину.

Как пишет заместитель директора Евразийского центра Атлантического совета Мелинда Харинг в материале для National Interest, просьба Зеленского прозвучала в аудитории небогатых экспертов и государственных служащих.

"Но президент был очень серьезен, когда он и его команда неоднократно подчеркивали необходимость инвестировать в Украину, и это была нелепая просьба, учитывая, что его аудитория состояла из бедных экспертов аналитических центров и столь же бедных государственных служащих", - говорится в материале.

Кроме того указывается, что план трансформации был впервые представлен в Вашингтоне, а не в Украине.

Отмечается, что американская аудитория стала первой, кому показали слайды о планах трансформации Украины. Отмечается, что украинцы были немного удивлены, когда узнали о новом плане, и озадачились, почему сначала его показали американским экспертам, а не общественности

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В то же время эксперт добавила, что ошибки допустили и Киев, и Вашингтон, но тем не менее обе стороны выиграли от встречи.

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Визит Зеленского в США

Напомним, 1 сентября Владимир Зеленский провел первую личную встречу с президентом США Джо Байденом. По его словам, переговоры были продуктивными, но "не всегда в солнечной атмосфере". Президент Украины назвал их "мужским разговором" и раскрыл детали.

Отметим, лидеры государств перед началом встречи выступили с короткими речами перед прессой, но по итогам переговоров совместной пресс-конференции Зеленского и Байдена не было.

Украина и Соединенные Штаты Америки сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между государствами. Партнерство будет охватывать ряд важных сфер.