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"Мужской разговор": Зеленский раскрыл детали встречи с Байденом

2 сентября 2021, 06:47

Владимир Зеленский назвал главные темы, которые поднимались во время саммита. В целом, по его словам, встреча была продуктивной.

Зеленский, Байден
Первая личная встреча Зеленского и Байдена состоялась 1 сентября в Белом доме / Reuters

В среду, 1 сентября, в Белом доме состоялась первая личная встреча президентов Украины и США – Владимира Зеленского и Джо Байдена. Переговоры продолжались в течение двух часов вместо 45 минут, что, как отметил Зеленский, свидетельствует о том, что стороны заинтересованы в диалоге.

Украинский лидер раскрыл главные темы, которые поднимались во время саммита. Прежде всего, Зеленский назвал "достаточно мощным" совместное заявление Украины и США и отметил, что визитом доволен, передает Суспільне.

"Не знаю, произошла ли химия ... Встреча была продуктивной, не всегда в солнечной атмосфере, но такая ... мужской разговор. От президента слышал только приятные слова, он понимает, что сложно. Он понимает, что большие шаги по реформам не даются просто. Он особо отметил земельную и судебную реформы. Негатива в отношении меня, моей команды, моего офиса президента не было", - добавил он.

"Кроме оборонного соглашения есть предметный вопрос и предметные предложения по безопасности в Черном море. Их мы обсудим во время визита министра обороны США в Украину", - сказал Зеленский.

Также президент Украины анонсировала около 20 соглашений по итогам встреч в США.

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Вступление в НАТО

По словам Зеленского, Байден лично поддерживает вступление Украины в НАТО, но никаких сроков по членству нашей страны в Альянсе озвучено не было.

"Я чувствую, я слышал это, что президент лично поддерживает Украину в вопросе членства в НАТО", - отметил он.

Оккупация Донбасса и аннексия Крыма

По словам Зеленского, слово "Крым" звучало много раз в контексте Крымской платформы и деоккупации полуострова. Также президент Украины передал Байдену свои предложения относительно формата переговоров об урегулировании ситуации на Востоке.

"Говорили о Донбассе. Я говорил о форматах, мы заинтересованы в имплементации со стороны президента США формата мирного урегулирования. Я предложил какой-то формат президенту, до встречи мы об этом не говорили, и не присылали предложений", - пояснил президент.

На уточняющий вопрос о том, новый ли это формат, Зеленский сказал: "Какой-то формат".

Северный поток- 2

Еще одной темой переговоров между президентами был российский газопровод Северный поток- 2. Зеленский отметил, что Байден дал гарантию: если со стороны России будут созданы энергетические проблемы для Украины, то США введут санкции против СП-2.

"Я считаю, что с нашей стороны это большая победа", - добавил Зеленский.

Как сообщал Главред, 31 августа Владимир Зеленский провел встречу с шефом Пентагона Ллойдом Остином. Глава Минобороны США подтвердил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев в вопросах противостояния российской агрессии, и одобрил стремление Украины вступить в НАТО. Сообщается также, американское и украинское министерства обороны подписали Рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.

viber
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