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Зеленский покинул Белый дом не дав комментарий для прессы

2 сентября 2021, 00:07
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Лидеры государств перед началом встречи выступили с короткими речами перед прессой, но после пресс-конференций не было.

Зеленский покинул Белый дом / Фото: Украина 24

В Вашингтоне уже завершилась встреча президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Джо Байдена. Украинский президент уже вышел из Белого дома, сообщает Украина 24.

Переговоры президентов, а также украинской и американской делегаций длились более часа. Сначала переговоры проходили в расширенном формате, а далее главы государств продолжили встречу с глазу на глаз.

Встреча Зеленского и Байдена - о чем ранее писал Главред:

Как сообщал Главред, официальная встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Джо Байдена назначена на 14:00 (21:00 по Киеву).

Джо Байден намерен выразить "неизменную поддержку" Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях "продолжения Россией агрессии в Крыму и на Донбассе".

При этом в графике Байдена не говорится о совместной пресс-конференции по итогам встречи. Результаты саммита каждый из лидеров будет комментировать отдельно.

Президент США Джо Байден заявил, что поддержка его страной евроатлантического стремления Украины остается непоколебимой. Также Соединенные Штаты остаются приверженными суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии.

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