Партнерство между Украиной и США стало очень крепким - Байден

Байден высказался о партнерстве с Украиной

Джо Байден во время встречи с Владимиром Зеленским заявил о том, что партнёрство между Украиной и США стало очень крепким за последние 30 лет. Он также сказал, что хотел бы посетить Украину снова.

По его словам, в период празднования 30-летия Независимости Украины, партнерство между странами крепчает и станет еще крепче.

"У Украины и США общие ценности и США также преданы достижению своей цели относительно Европы, чтобы она была целостной, свободной и мирной", - сказал Байден.

Встреча Зеленского и Байдена - о чем ранее писал Главред:

Как сообщал Главред, официальная встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Джо Байдена назначена на 14:00 (21:00 по Киеву).

Джо Байден намерен выразить "неизменную поддержку" Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях "продолжения Россией агрессии в Крыму и на Донбассе".

При этом в графике Байдена не говорится о совместной пресс-конференции по итогам встречи. Результаты саммита каждый из лидеров будет комментировать отдельно.