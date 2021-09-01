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Зеленский сделал громкое заявление о поддержке со стороны НАТО

1 сентября 2021, 20:09

Президент пояснил, что есть стратегические шаги, а есть тактические. Тактические шаги, такие как наращивание подобных военных учений, нужны Украине.

Зеленский
Зеленский высказался о НАТО / Фото Офиса президента

Во время своего выступления в Вашингтоне лидер украинцев Владимир Зеленский сделал громкое заявление о том, что нашей стране недостаточно одной лишь поддержки со стороны НАТО.

Президент отметил, что украинцы видят поддержку со стороны НАТО и понимают, что в случае эскалации со стороны России, Украина не останется одна, а будет с партнерами.

"Но это другое. Это присутствие. Я считаю, что это, в принципе, правильный психологический шаг: не применяется оружие, но другим, третьим государствам, показывается, что Альянс сотрудничает в учениях и работает с Украиной. Поэтому, как психологический шаг, считаю, что это очень неплохо. Достаточно ли этого? Считаю, что нет", - подчеркнул он.

Зеленский пояснил, что есть стратегические шаги, а есть тактические. Тактические шаги, такие как наращивание подобных военных учений, нужны Украине.

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"Что касается стратегии, по моему мнению, вступление в НАТО - это должна быть тактика Украины. Но со стороны стран Европейского Союза, некоторых лидеров, и со стороны США мы видим, что это - стратегия", - сказал Зеленский, добавив, что, сегодня нет времени для стратегии, поскольку каждый день может быть эскалация.

Встреча Зеленского и Байдена - о чем ранее писал Главред:

Как сообщал Главред, официальная встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Джо Байдена назначена на 14:00 (21:00 по Киеву).

Джо Байден намерен выразить "неизменную поддержку" Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях "продолжения Россией агрессии в Крыму и на Донбассе".

При этом в графике Байдена не говорится о совместной пресс-конференции по итогам встречи. Результаты саммита каждый из лидеров будет комментировать отдельно.

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НАТО Владимир Зеленский новости Украины
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