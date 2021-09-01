Байден перед встречей с Зеленским поддержал стремления Украины в НАТО

Джо Байден высказался о вступлении Украины в НАТО / Фото Reuters

Президент США Джо Байден перед встречей с президентов Украины Владимиром Зеленским заявил, что с нетерпением ждет встречи со своим украинским коллегой. Он также заверил Киев в поддержке.

Как написал Байден в Twitter, его страна привержена территориальной целостности Украины и ее стремлению в НАТО.

"С нетерпением сегодня буду приветствовать президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме, чтобы подтвердить приверженность Америки суверенитету Украины, ее территориальной целостности и евроатлантическим стремлениям", – подчеркнул Байден.

При этом президент Владимир Зеленский заявил, что Украине недостаточно поддержки со стороны НАТО. В то же время он поблагодарил Альянс за эту поддержку.

По словам главы государства, украинцы видят эту поддержку со стороны НАТО и понимают, что в случае эскалации со стороны России, Украина не останется одна, а будет с партнерами.

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"Но это другое. Это присутствие. Я считаю, что это, в принципе, правильный психологический шаг: не применяется оружие, но другим, третьим государствам, показывается, что Альянс сотрудничает в учениях и работает с Украиной. Поэтому, как психологический шаг, считаю, что это очень неплохо. Достаточно ли этого? Считаю, что нет",- подчеркнул он.

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Как сообщал Главред, официальная встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Джо Байдена назначена на 14:00 (21:00 по Киеву).

Джо Байден намерен выразить "неизменную поддержку" Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях "продолжения Россией агрессии в Крыму и на Донбассе".

При этом в графике Байдена не говорится о совместной пресс-конференции по итогам встречи. Результаты саммита каждый из лидеров будет комментировать отдельно.