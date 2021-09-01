Встреча Зеленского и Байдена: президент Украины назвал первый вопрос, с которого начнет саммит

Владимир Зеленский рассказал, о чем хочет поговорить с Байденом / Фото Офиса президента

Сегодня, 1 сентября, в Белом доме состоится встреча президентов США и Украины – Джо Байдена и Владимира Зеленского. Глава Украины планирует первым вопросом обсудить тему временно оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма.

"У нас будет не просто вопрос-ответ. У нас будет серьезная встреча, будет несколько секторов нашего разговора. Сложно сказать, с какого из них начать. Многие вещи, на которые хочется получить не ответ, а получить видение. Тем более, что вопрос не в том, что спрашивает Украина и отвечает Америка. Мне кажется, что у каждой стороны есть вопросы и ответы", - сказал Зеленский Суспільному.

Среди вопросов предстоящей встречи будет подниматься тема инвестиций.

"Мы поблагодарим президента США за поддержку, она ощущается в развитии энергетической системы Украины", - отметил Зеленский.

Читайте такжеУкраина рассматривает несколько путей привлечения США к нормандскому формату - ЗеленскийТакже на встрече лидеры Украины и США обсудят вопросы Северного потока-2.

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"У нас есть больной вопрос - Северный поток-2. Если он будет достроен, а все говорят, что он будет достроен, то мы поборемся с тем, как он будет работать. В случае работающего Северного потока-2, мы хотели бы договориться о конкретных вещах и гарантиях со стороны США", - отметил Зеленский и подчеркнул, что подразумевает введение новых санкций против РФ.

Как сообщал Главред, официальная встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Джо Байдена назначена на 14:00 (21:00 по Киеву).

Джо Байден намерен выразить "неизменную поддержку" Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях "продолжения Россией агрессии в Крыму и на Донбассе".

При этом в графике Байдена не говорится о совместной пресс-конференции по итогам встречи. Результаты саммита каждый из лидеров будет комментировать отдельно.

Напомним, 31 августа Владимир Зеленский провел встречу с шефом Пентагона Ллойдом Остином. Глава Минобороны США подтвердил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев в вопросах противостояния российской агрессии, и одобрил стремление Украины вступить в НАТО. Сообщается также, американское и украинское министерства обороны подписали Рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.