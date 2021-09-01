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Байден заверил, что США поддерживают стремление Украины в НАТО

1 сентября 2021, 22:26
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США остаются убедительно приверженными суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии.

Зеленский, Байден
Байден заверил в поддержке стремления Украины в НАТО / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что поддержка его страной евроатлантического стремления Украины остается непоколебимой. Также Соединенные Штаты остаются приверженными суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии, говорится в заявлении Байдена.

"США остаются убедительно приверженными суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии. И наша поддержка евроатлантического стремление Украины остается непоколебимой. Мы обсудим, как мы можем поддерживать Украину в достижении демократических реформ и ее интеграции в Европу", - заявил Байден.

Встреча Зеленского и Байдена - о чем ранее писал Главред:

Как сообщал Главред, официальная встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Джо Байдена назначена на 14:00 (21:00 по Киеву).

Джо Байден намерен выразить "неизменную поддержку" Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях "продолжения Россией агрессии в Крыму и на Донбассе".

При этом в графике Байдена не говорится о совместной пресс-конференции по итогам встречи. Результаты саммита каждый из лидеров будет комментировать отдельно.

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новости США Владимир Зеленский Джозеф Байден новости Украины Офис президента
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