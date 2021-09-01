Переговоры Зеленского и Байдена: США и Украина выпустили совместное заявление

В заявлении отмечается, что Украина и США продолжат привлекать Россию к ответственности за ее вооруженную агрессию.
В Вашингтоне завершилась встреча президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Джо Байдена.
Переговоры президентов, а также украинской и американской делегаций длились более двух часов. Отметим, по протоколу встреча должна была длиться около 45 минут.
Лидеры государств перед началом встречи выступили с короткими речами перед прессой, но по итогам переговоров совместной пресс-конференции Зеленского и Байдена не было.
Украина и Соединенные Штаты Америки сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между государствами. Партнерство будет охватывать ряд важных сфер, сообщает Офис президента.
В заявлении отмечается, что Украина и США продолжат привлекать Россию к ответственности за ее вооруженную агрессию. Стороны также призвали Москву по-настоящему участвовать в урегулировании конфликта и завершить войну.
США подтверждают свою поддержку стремлению Украины к вступлению в НАТО. Вашингтон направляет Украине очередной пакет помощи на 60 млн долларов, в который входят противотанковые ракетные комплексы Javelin.
Украина и США в октябре проведут в Киеве 4-е заседание Двустороннего украинско-американского Кибердиалога для содействия сотрудничеству в вопросах кибербезопасности.
Украина США договорились об обеспечении более эффективного обмена информацией о космических объектах, чтобы повысить безопасность полетов в космосе.
США и Украина будут круглосуточно поддерживать связь через Национальный центр США по уменьшению риска ядерной опасности.
Украина обязуется реформировать судебную систему и продолжить борьбу с коррупцией. В частности, Киев обещает немедленно избрать нового руководителя САП, принять закон о директоре НАБУ и избрать нового руководителя бюро.
США помогут Украине реформировать корпоративное управление в государственных энергетических компаниях, а также усилить инвестиционную привлекательность украинской энергетической отрасли.
США продолжат выступать против Северного потока-2, который является угрозой для европейской энергетической безопасности. США намерены продолжить внедрять меры для противодействия российскому газопроводу и не допустить, чтобы Россия использовала газ как оружие.
Читайте такжеБайден заверил, что США поддерживают стремление Украины в НАТО
США планируют предоставить Украине дополнительную помощь, включая поддержку холодовой цепи хранения вакцин от коронавирус, и дополнительные 12,8 миллиона долларов.
США в этом году выделят Украине дополнительные 45 миллионов долларов гуманитарной помощи для поддержки пострадавшего от войны населения.
Визит Зеленского в США - о чем ранее сообщал Главред:
Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская в ночь на вторник, 31 августа, прибыли в США.
31 августа Зеленский встретился с министром обороны США Ллойдом Остином. Между странами было подписано соглашение о стратегическом партнерстве в сфере обороны.