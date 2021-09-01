Переговоры Зеленского и Байдена: США и Украина выпустили совместное заявление

Зеленский и Байден в Вашингтоне / Reuters

В Вашингтоне завершилась встреча президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Джо Байдена.

Переговоры президентов, а также украинской и американской делегаций длились более двух часов. Отметим, по протоколу встреча должна была длиться около 45 минут.

Лидеры государств перед началом встречи выступили с короткими речами перед прессой, но по итогам переговоров совместной пресс-конференции Зеленского и Байдена не было.

Украина и Соединенные Штаты Америки сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между государствами. Партнерство будет охватывать ряд важных сфер, сообщает Офис президента.

В заявлении отмечается, что Украина и США продолжат привлекать Россию к ответственности за ее вооруженную агрессию. Стороны также призвали Москву по-настоящему участвовать в урегулировании конфликта и завершить войну.

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США подтверждают свою поддержку стремлению Украины к вступлению в НАТО. Вашингтон направляет Украине очередной пакет помощи на 60 млн долларов, в который входят противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Украина и США в октябре проведут в Киеве 4-е заседание Двустороннего украинско-американского Кибердиалога для содействия сотрудничеству в вопросах кибербезопасности.

Украина США договорились об обеспечении более эффективного обмена информацией о космических объектах, чтобы повысить безопасность полетов в космосе.

США и Украина будут круглосуточно поддерживать связь через Национальный центр США по уменьшению риска ядерной опасности.

Украина обязуется реформировать судебную систему и продолжить борьбу с коррупцией. В частности, Киев обещает немедленно избрать нового руководителя САП, принять закон о директоре НАБУ и избрать нового руководителя бюро.

США помогут Украине реформировать корпоративное управление в государственных энергетических компаниях, а также усилить инвестиционную привлекательность украинской энергетической отрасли.

США продолжат выступать против Северного потока-2, который является угрозой для европейской энергетической безопасности. США намерены продолжить внедрять меры для противодействия российскому газопроводу и не допустить, чтобы Россия использовала газ как оружие.

Читайте такжеБайден заверил, что США поддерживают стремление Украины в НАТО

США планируют предоставить Украине дополнительную помощь, включая поддержку холодовой цепи хранения вакцин от коронавирус, и дополнительные 12,8 миллиона долларов.

США в этом году выделят Украине дополнительные 45 миллионов долларов гуманитарной помощи для поддержки пострадавшего от войны населения.

Визит Зеленского в США - о чем ранее сообщал Главред:

Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская в ночь на вторник, 31 августа, прибыли в США.

31 августа Зеленский встретился с министром обороны США Ллойдом Остином. Между странами было подписано соглашение о стратегическом партнерстве в сфере обороны.