Встреча Зеленского и Байдена: в Белом доме рассказали о договоренностях с Украиной

Владимир Зеленский / Офис президента

В Белом Доме спрогнозировали важнейшие договоренности, которых могут достичь Владимир Зеленский и Джо Байден во время встречи 1 сентября.

В частности, президенты могут объявить о восстановлении Комиссии стратегического партнерства.

Как сообщает пресс-служба Белого дома, в отдельном блоке договоренностей будет идти речь о вопросах обороны. В частности, Байден объявит об одобрении нового пакета помощи Украине на сумму 60 миллионов долларов.

Кроме того, Минобороны подпишет стратегическое оборонное рамочное соглашение. Его целью является усилить сотрудничество Украины и США по ряду актуальных вопросов.

В частности:

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безопасности в Черном море;

обмена кибернетической информацией и данными, полученными от разведки;

дальнейшей поддержки Украины на фоне российской агрессии.

Зеленский и Байден также обсудят пути преодоления климатического кризиса. Кроме того, будет идти речь об укреплении энергетической безопасности Украины.

"Целью этого диалога является привлечение инвестиций в энергетическую безопасность путем реформ, сокращение выбросов парниковых газов, рассмотрения других инициатив по изменению климата и дальнейшее устранение последствий влияния Северного потока-2", – отметили в Белом доме.

Кроме того, США предоставит украинской стороне более 12 миллионов на борьбу с коронавирусом.

Также пресс-службе Офиса президента обнародовали повестку второго дня визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашинтон.

Встреча Зеленского с представителями американского бизнеса. Среди гостей - руководители Bechtel, CitiBank, JP Morgan, Lockheed Martin и другие.

Затем вместе с первой леди посещение Арлингтонского кладбища и Музея Холокоста.

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"Примерно в 14:00 по Вашингтону начнется долгожданная встреча с Джо Байденом. В составе делегаций и тет-а-тет", - сообщил пресс-секретарь.

Затем в Капитолии встреча с представителями Конгрессового украинского кокуса.

И в заключении визита Зеленский с женой примут участие в открытии Украинского дома.

Как сообщал Главред, официальная встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Джо Байдена назначена на 14:00 (21:00 по Киеву).

Джо Байден намерен выразить "неизменную поддержку" Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях "продолжения Россией агрессии в Крыму и на Донбассе".

При этом в графике Байдена не говорится о совместной пресс-конференции по итогам встречи. Результаты саммита каждый из лидеров будет комментировать отдельно.