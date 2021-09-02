У Путина негодуют после совместного заявления Зеленского и Байдена: что задело Кремль

В Кремле озвучили позицию относительно вступления Украины в НАТО / Reuters

В России обеспокоены возможным приближением военной инфраструктуры Североатлантического альянса к ее границам после встречи президентов Украины и США в Вашингтоне.

Об этом в ходе общения с журналистами заявил пресс-секретарь главы президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Президент России неоднократно излагал нашу весьма четкую, понятную и последовательную позицию относительно продолжения приближения военной инфраструктуры НАТО к нашим границам. Это то, что нам совсем не нравится", - передает слова Пескова "ТАСС".

Также он отметил, что в Кремле обратили внимание на планы по оказанию Украине военной помощи со стороны США.

Встреча президентов Украины и США

"Мы считаем, что потенциально это может быть причиной для непредсказуемых действий украинской стороны в плане попыток силового урегулирования внутриукраинского конфликта на юго-востоке [страны]. Это очень опасно", - добавил представитель Кремля.

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Что не понравилось Кремлю?

Как сообщал Главред, официальная встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Джо Байдена прошла 1 сентября. В ходе переговоров Джо Байден заявил, что поддержка его страной евроатлантического стремления Украины остается непоколебимой.